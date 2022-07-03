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Büyükbabalarının sakladığı gizli kutudan bakın ne çıktı!

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan hazine avcısı Keith Wille, büyükbabalarının sağken sakladığı içi para dolu kutuyu bularak, bir aileye yardımcı oldu

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  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    ABD'nin New England bölgesinde yaşayan bir aile, büyükbabalarının sağken gizlediği mirası bulmak için kolları sıvadı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Evin her köşesine bakmalarına rağmen parayı bulamayan, bu nedenle de evlerini satamayan aile, ülkenin Connecticut eyaletinde yaşayan hazine avcısı Keith Wille ile irtibata geçti. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Verilen yanlış ipuçlarının ardından tavan arasına odaklanan Keith, bir saatlik çabanın ardından parke döşemelerinin altında kilitli kutuya erişti.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    YouTube kanalı RediscoverLost'tan süreci paylaşan hazine avcısı, çekiçle açtığı gizli kutudan 1930'lar ve 1950'lerden kalma 46 bin dolarlık nakit para çıkardı. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Ardından iki yıldır bulunmaya çalışılan hiç bozulmamış banknot yığınlarını aileye teslim etti.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Süreci anlatan Keith Wille "Ailenin zamanı tükeniyordu. Evi birkaç yıl içinde satmak istiyorlardı ancak hazine söylentileri evin satışını geciktiriyordu. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sonunda metal dedektörümü açtım ve iki pencerenin kesiştiği yerden işe başladım" dedi.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Hazine sahibi aile ise "Sanırım hepimiz şoka girdik. Parayı biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkçası paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi'' dedi.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Videoyu izleyen YouTube kullanıcıları Keith'in ailenin yıllarca aradığı kutuyu bu kadar çabuk bulabilmesine şaşırdı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Öte yandan aile, para ile ne yapacaklarını açıklamadı. 

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    BANKA SOYGUNCUSU BÜYÜKBABASININ KUTUSUNU BULDU, İÇİNDEKİLERİ PAYLAŞTI

    Imgur kullanıcısı 'jellybeanjelly' büyükbabası John Bunion Knight'a ait 100 yıllık bir kutu olduğunu öğrendi. Büyükbabasının banka soyguncusu olduğuyla yüzleşen sosyal medya kullanıcısı, gizli kutuya ulaşınca heyecanı ikiye katlandı.

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Kutunun içerisindekileri adım adım fotoğraflayan jellybeanjelly, bulduklarını sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı. Bakın kutudan neler çıktı...

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    İnternet kullanıcısının aktardığına göre büyük büyükbabası John Bunion Knight hayatının büyük bir kısmını Leavenworth Hapishanesi'nde geçirdi.

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Banka soyguncusu olan Knight'ı, oğlu yani internet kullanıcısı jellybeanjelly'nin babası, en son çocukluğunda yatakta bir yığın para ve silahla gördü.

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Yaşananlardan sonra Imgur kullanıcısının büyükbabasının eşi ailedeki herkese banka soyguncusu John Bunion Knight'ın öldüğünü söyledi.

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Daha sonra ailesi tarafından öldüğü zannedilen adamın uzun yıllar Leavenworth Hapishanesi'nde yattığı ve kanserin son evresinde olduğu için serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    2019'a gelindiğinde ise aileden biri hayatını kaybedince sırlar açığa çıktı. Ölen adamın eşi John Bunion Knight'a ait bir kutu buldu. John Bunion Knight'ın oğlunun yanında Beatrice adında bir kızı vardı. Bu nedenle kutunun üzerinde Beatrice yazıyordu. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Kutunun içerisindekiler neyse ki çok iyi bir şekilde muhafaza edilmişti. Kullanıcının büyük amcası ise kutuyu bugüne kadar saklamayı başardı. Kutunun içinden çıkanlardan ilki tahta bir kaşık oldu. 

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Ancak kaşığın üzerinde yazan anlaşılmadı. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Banka soyguncusu değerli eşyaları kutuda saklar değil mi? 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Ancak burada sadece kızından kalan bir hatıra var ve tacın maddi değeri bulunmuyor. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Ayna, kaşık ve taçtan sonra kutudan porselen bir heykel çıktı. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Heykelin değeri ise sadece 20 dolar! 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Sıra geldi ikinci kutuya! 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    100 yıllık olmasına rağmen ahşap oldukça iyi muhafaza edilmiş gibi gözüküyor. 

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Kutuda oğlu ve kızının fotoğrafları yer alıyor. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Yukarıdaki resimler dışında kutuda birkaç eski parça ve anahtar vardı. 
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    İnternet kullanıcısı kutunun içerisindekilerinin değersiz olduğunu söylese de kendisi için anlamlı olduğunu belirtiyor.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    4 STERLIN'E KUTU SATIN ALDI, İÇİNDEN ÇIKANLARA İNANAMADI

    İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin karşılığında eski bir kutu satın aldı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu. 

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    "Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"

     
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    "Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    İşte o fotoğrafların negatifleri ve düzenlenmiş halleri...
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    YENİ TAŞINDIKLARI EVİN GİZLİ BÖLMESİNDEN SERVET ÇIKTI

    CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Gizli bölmede ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift, köşede duran kutuyu görüp içini açtı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Kutunun içinden 1800'lü yıllarına ait bir sürü bozuk para çıktı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

    Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!
  • Büyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan bakın ne çıktı!

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