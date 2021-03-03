Büyükçekmece'de su havzasındaki kaçak yapılar yıkıldı

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan kaçak yapılardan 12'si daha yıkıldı.

Büyükçekmece Kararağaç Mahallesi Eskice mevkisinde imarsız ve kaçak inşa edilen 12 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından zabıta müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İstanbul’un hayat damarlarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde içme suyu kaynaklarını korumak için mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel seçimleri öncesinde kaçak olarak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

AKGÜN: İÇME SUYU HAVZASINI KORUMAKTA KARARLIYIZ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirterek, "İstanbul'un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz" dedi.