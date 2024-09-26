Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ege Büyükçekmece engelli çocuğa şiddet! 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Engelli çocuğa şiddet! 2 gözaltı

        Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezinde yatan 7 yaşındaki Bahar B.'ye, bakım merkezi çalışanlarının şiddet uyguladığı anlar başka bir çalışan tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Bahar B.'nin annesi N.B. karakola giderek çalışanlardan şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli çocuğa şiddet! 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezi çalışanlarının 7 yaşındaki Bahar B.'ye şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

        Bahar B.'nin ailesinin de şikayetçi olduğu olayla ilgili yapılan incelemelerde, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bakım merkezinin görüntülerdeki B.Y. ve G.B.T.'nin işine son verdiği belirlendi. Gözaltına alınan B. Y. ve G.B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görüntülerde yer alan çocuk şahsın annesi olan N.B. isimli şahıs ile yapılan görüşmelerde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu, kardeşi ile birlikte yaşadığı, kendisinin evi ve geliri olmadığından dolayı kızını kendisine ve evdeki eşyalara zarar vermesinden dolayı bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı anlaşılmış, videoyu görmesinin ardından polis merkezine gelerek şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtmesi üzerine şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır" denildi.

        REKLAM

        İŞTEN AYRILINCA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

        Yapılan çalışmalarda, görüntülerin bakım merkezinde çalışan F.B. tarafından 15 Eylül'de kaydedildiği belirlendi. İş yerinde arkadaşlarıyla tartışan F.B.'nin iş yerinden ayrıldıktan sonra görüntülerin yayınlandığı belirlendi.

        Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerdeki şahısların ise B.Y. isimli bakım personeli ile G.B.T. isimli sağlık personeli oldukları belirlenmiştir. Çalışmaların devamında 15 Eylül tarihinde F.B. isimli şahsın iş arkadaşları ile yaşadığı tartışmadan ötürü işten ayrıldığı, videonun paylaşıldığı tarih olan 23 Eylül tarihinde ise B.Y. ile G.B.T. isimli şahısların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar 25 Eylül tarihinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan B.Y. ile G.B.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol hükümleri uygulanmış, kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatılmış, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılmıştır" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?