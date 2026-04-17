        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 04:06 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre; Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ertan Yalçın ve Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

        Gine-Bissau Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

        Ayrıca, Angola Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alınırken yerine Özgür Uludüz atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

