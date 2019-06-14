Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, mayıs ayında WSJ’de yayımlanan bir makaleye “Hristiyan Ölümleri için Türkleri Suçlamayın” başlıklı makalesiyle cevap verdi.

Kılıç, kaleme aldığı makalede, 1894 yılı ve sonrasında Ermeni çetelerinin Türk halkına saldırdığını ve büyük acıların yaşandığını vurgulayarak Osmanlı Devleti'nin buna karşılık saldırıları bastırdığını ve 1915 yılında Ermenileri güneye gönderdiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan tüm dinlere ait yaklaşık dört milyon kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Büyükelçi Kılıç, bu dönemde yalnızca Ermenilerin ölmediğini ancak diğerlerine oranla daha fazla kayıp verdiğini belirtti. Büyükelçi Kılıç, ölümlerin kıtlık, hastalık, çete saldırıları gibi birçok nedeninin bulunduğuna dikkati çekti.

"TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN ERMENİ, YUNAN VEYA SÜRYANİ KARŞITI FİKİRLER EDİNMEMİŞTİR"

Kılıç, Ermeni iddialarının savunulduğu makale için, "Söz konusu makale, savunduğu iddiaları destekleyecek doğrudan hiçbir delil sunmuyor ve merkezi öneme sahip Osmanlı arşivlerine atıfta bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, "soykırım" kavramının basitçe kullanılabilecek bir kelime olmadığını vurgulayan Kılıç, "Soykırımı belirleyen şey, illa ki zayiatın sayısı veya yapılan zulüm değil, bir grubu 'yok etme' girişimidir. Tarihsel olarak, bir ırkı yok etme girişimi yalnızca ırkçı düşüncelerle antisemitizm olarak ortaya çıkmıştır. Türkler hiçbir zaman Ermeni, Yunan veya Süryani karşıtı fikirler edinmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.