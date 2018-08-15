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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transferlerden Egemen Korkmaz, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu söyledi

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:00:42 | Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

ALTIPARMAK: "BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Mavi-beyazlı takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında yan top ve taktik çalışması yaptı. Ligin ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup olan B.B.Erzurumspor, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı yeneceklerine inandıklarını söyledi. Pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş maçına tüm taraftarları davet eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hem bizim, hem şehir için çok önemli günlerden birini yaşayacağız. 17-18 sene sonra çıktığımız Süper Lig'de büyük bir takımı ağırlayacağız. İlk maçımızda geçen hafta Konya ile karşılaştık. Özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi oynadık. 2-0'dan geri geldik. Ama sonucunda 3-2 mağlup olduk. Bu hafta evimizde ligin taraflı, tarafsız herkesin, Avrupa'nın bile kabul ettiği iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Biz gücümüzü ve haddimizi biliyoruz. Rakibin de gücünü biliyoruz. Ama hiç kimseden çekinmiyoruz. Konya'ya da kazanmaya gittik, Beşiktaş maçını da kazanmak için oynayacağız. Burada bizim kadar taraftarımıza da büyük bir iş düşüyor. Hem Türkiye'ye vereceğimiz mesaj, hem Beşiktaş'la oynarken bize verecekleri katkı çok önemli. Herkesi pazar günü oynayacağımız maça bekliyoruz. Onların desteği bizim de gayretimizle ilk galibiyetimizi alıp lige başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖR: "KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Lokman Gör ise hafta sonu çok önemli bir karşılaşma olacağını belirterek, "Burası Erzurum ve her zaman zor bir deplasman olmuştur. Geçen sene bunu rakiplere yaşatmıştık. Bu sene de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım sahadan iyi skorla ayrılıp ondan sonra iyi bir seri yakalarız. Sezona gol atarak başlamak çok iyi. Ben stoper oynuyorum ama ileri çıkıp takıma katkı sağladığım zaman mutlu oluyorum. Umarım bunun devamı gelir" dedi.

KORKMAZ: "BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

B.B.Erzurum'un yeni transferlerinden Egemen Korkmaz ise şunları söyledi.

"Öncelikle ilk müsabakayı kaybettik, onunla ilgili üzgünlüğümüz var. Yeni bir takımız. Hazır olmayan oyuncular var. Yeni katılan arkadaşlar var. Biz ilk üç dört hafta neticelere takılmadan doğruları yapmaya çalışacağız. Onunla birlikte ilerleyen haftalarda neticelerin geleceğini düşünüyoruz. Beşiktaş maçı zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Ben orada da forma giydim. Mutlaka zor olacak ama Erzurum birçok takım için kolay bir deplasman değil. İyi bir sonuçla ayrılırız buradan."



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