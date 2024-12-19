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        Haberler Gündem Güncel Büyükşehir'den İzmit'e 7/24 açık kütüphane | Son dakika haberleri

        Kocaeli Büyükşehir'in 7/24 açık kütüphanesi İzmit'te hizmete girdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7/24 açık olacak kütüphaneyi Milli İrade Meydanı'nda gençlerin hizmetine sundu. Kütüphanede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Gençlerin sadece kütüphane değil, ders de çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri, çıkıp bir hava alıp tekrar içeri girebilecekleri bir nevi yaşam alanı tarzında talepleri vardı. Burası onların talepleri doğrultusunda tasarlanmış bir kütüphane" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:20
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        Büyükşehir'den İzmit'e 7/24 açık kütüphane
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Okuyan ve okutan şehir" anlayışıyla hizmete aldığı millet kütüphanelerinin 8'incisi İzmit Milli İrade Meydanı'nda hizmete girdi. 7/24 açık olacak olan kütüphane ile birlikte Büyükşehir bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısı 8'e yükseldi.

        Kütüphanede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa ettikleri kütüphanenin öğrencilere ve Kocaeli'ne hayırlı olmasını diledi.

        Kütüphanenin gençlerin bilgiye en kolay şekilde ulaşması, öğrenirken keyifli zaman geçirmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, şunları söyledi:

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        "Gençlerin sadece kütüphane değil, ders de çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri, çıkıp bir hava alıp tekrar içeri girebilecekleri bir nevi yaşam alanı tarzında talepleri vardı. Burası onların talepleri doğrultusunda tasarlanmış bir kütüphane. Son dönemde kütüphaneleri hep böyle açıyoruz. Sayısı da artarak devam edecek. Gençlerimiz buralarda 24 saat çalışmak istediklerini de ifade ettiler. Biz de o doğrultuda dizayn ediyoruz. Onlar burada daha iyi hazırlık yapacaklar, daha iyi çalışacaklar. Yarının daha güzel Kocaeli'si ve Türkiye'si onların omuzlarında yükselecek. Biz de bütün yatırımlarımızı onların geleceğine göre yapıyoruz. İnşallah burada beklentilerimizin de üzerinde bereketli çalışmalar yapılır ve güzel nesiller yetişir diye temenni ediyorum."

        İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki en geniş yapılardan birinin içinde kurulan kütüphane, 680 metrekarelik bir alanı kapsıyor. 8 bin basılı ve 29 bin e-kitabı ile zengin içerikli kitap koleksiyonu barındıran kütüphanede aynı anda 125 kişinin ders çalışabiliyor. 6 ilçede hizmet veren tüm kütüphanelerdeki kitap sayısı 84 bini geçerken, üye sayısı ise yaklaşık 30 bine ulaştı. Millet Kütüphanesi'nde diğer kütüphanelerde olduğu gibi ziyaretçilere açma, simit, çay ve kahve Büyükşehir tarafından ücretsiz sunuluyor.

        Başkan Büyükakın'a kütüphane ziyaretinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar eşlik etti.

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