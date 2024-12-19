Büyükşehir'den İzmit'e 7/24 açık kütüphane

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Okuyan ve okutan şehir" anlayışıyla hizmete aldığı millet kütüphanelerinin 8'incisi İzmit Milli İrade Meydanı'nda hizmete girdi. 7/24 açık olacak olan kütüphane ile birlikte Büyükşehir bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısı 8'e yükseldi.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa ettikleri kütüphanenin öğrencilere ve Kocaeli'ne hayırlı olmasını diledi.

Kütüphanenin gençlerin bilgiye en kolay şekilde ulaşması, öğrenirken keyifli zaman geçirmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, şunları söyledi:

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"Gençlerin sadece kütüphane değil, ders de çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri, çıkıp bir hava alıp tekrar içeri girebilecekleri bir nevi yaşam alanı tarzında talepleri vardı. Burası onların talepleri doğrultusunda tasarlanmış bir kütüphane. Son dönemde kütüphaneleri hep böyle açıyoruz. Sayısı da artarak devam edecek. Gençlerimiz buralarda 24 saat çalışmak istediklerini de ifade ettiler. Biz de o doğrultuda dizayn ediyoruz. Onlar burada daha iyi hazırlık yapacaklar, daha iyi çalışacaklar. Yarının daha güzel Kocaeli'si ve Türkiye'si onların omuzlarında yükselecek. Biz de bütün yatırımlarımızı onların geleceğine göre yapıyoruz. İnşallah burada beklentilerimizin de üzerinde bereketli çalışmalar yapılır ve güzel nesiller yetişir diye temenni ediyorum."