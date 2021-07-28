Büyükşen çifti cinayetinde zanlı konuştu! 0:00 / 0:00

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Olay 3 yıl önce Konya’nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen eve giren yüzü maskeli saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Zafer Samancı’nın haberine göre, başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Üç yıl boyunca cinayetin çözümlenememesi üzerine cinayete kurban giden çiftin oğlu Osman Büyükşen katıldığı bir televizyon programında dosyanın tekrar ele alınmasını ve cinayetinin çözümlenmesini istedi. Harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri, elde ettiği deliller kapsamında 13 Temmuz’da seri operasyonlar düzenledi ve 25 kişi gözaltına alındı.

KİRALIK KATİL ADRESİ ŞAŞIRDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T., Konya Adliyesi’ne sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları, firari cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRTECEKTİ

Yapılan sorgulamada Esra T.'nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.'nin Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah B.'ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı iki kişi kiralayıp, Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

SUİKASTÇI ADRESİ Mİ ŞAŞIRDI?

Abdullah B.'nin kiraladığı iki kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya O. ve Mustafa O. de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KÖYDEKİ BASKINDA YAKALANDI

Büyükşen çiftinin cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla aranan Afganistan uyruklu Abdulhamid U., da Ankara'da yakalandı. Zanlı Abdulhamid U., verdiği ifadede, "Türkiye'ye girdiğimde Ankara'daki yeğenimin yanına geldim. Daha sonra Konya'nın Ilgın ilçesine gelerek burada çobanlık yaptım. Köylüm beni Abdullah B. ve Süleyman B. ile tanıştırdı. Ben Abdullah B.'nin yanında dokuz ay kadar çalıştım. Parayı az bulduğum için yanlarından ayrılıp, tekrar Çankırı'ya gittim. Burada da iki yıl çalıştıktan sonra tekrar Abdullah B.'nin yanında çalışmaya başladım. İki bin TL karşılığında üç ay daha çalıştıktan sonra tekrar Ankara Gölbaşı'na gittim. Burada 13 ay çalıştım. Kaldığım köyde jandarmalar beni yakalayıp Konya'ya getirdi” dedi.

“CİNAYET İŞLEMEMİ İSTEDİ”

Abdulhamid U., ifadesinin devamında da şunları ileri sürdü: “İlk çalıştığım dönemde Abdullah benim yanıma dört kez gelerek, bana 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' diye sordu. Ben de sakat bir kızımın olduğunu, öldüremeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmıyordu, gayet ciddiydi. Öldürülen çifti tanımıyorum. Abdullah bana öldürmek için 100 bin TL teklif etmişse de ben kabul etmedim. Onun adına hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Mahallesi'ni hiç duymadım ve oraya hiç gitmedim. Öldürülen kişileri de hiç tanımıyorum. Suçsuzum."