Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Türkiye ekonomisi 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 ile beklentilerin altında büyüdü. Büyümenin beklentilerin altında gelmesi temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan dönemde kurdaki olağanüstü yükseliş ile vatandaşın harcamalarındaki daralma ve yatırımlardaki düşüşün yanı sıra stoklardaki düşüşten de kaynaklandı. Ağustos ayında dolar kurunun 7.20'ye kadar çıktığı dönemde üreticilerin ara mali satın alarak üretmek yerine stoklarını kullandığı görüldü. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 27 milyar liralık stok biriktiren Türkiye bu yıl aynı dönemde biriktirmek bur yana 3,6 milyar liralık stoğu kullandı. Yani geçen yıla göre stok rakamlarında 30.8 milyar liralık bir kötüleşme yaşandı. Yılın ilk ikinci çeyreğinde de 5 milyar lira stoktan tüketen Türkiye böylece 2017'nin tamamında 30 milyar liralık 2018'in ilk çeyreğinde de 16 milyar lira stok artışı sağlarken son 6 ayda 8,6 liralık stoğu kullandı.

İHRACAT İÇİN KULLANILIYOR

Büyümede görülen yurtiçi tüketimin ancak yüzde 1,1 devlet harcamalarının ise yüzde 7,5 artabilmiş olması stoktaki azalmanın bu malların ihracatta kullanıldığını ortaya koyuyor. Altın ihracatındaki artışın yanı sıra üretici döviz kurunu yüksek bulduğu için ara malını satın alıp üretim yapıp sonra satmak yerine elindeki stoğu kullanmayı tercih etmiş. Ancak bu stok kullanımı Türkiye'nin büyüme rakamını aşağı çekti.

5,6 PUAN AŞAĞI ÇEKTİ

Büyümeye en büyük katkı 6.7 puan ile ihracattan gelirken (ihracatın katkısı 2,95 ithalattaki düşüşün etkisi ise 3,78) vatandaşın harcamaları 0,7 puan olumlu etki yaptı. Türkiye ekonomisi genellikle vatandaşın tüketimi ile büyüyordu, bu kez devletin harcamasının katkısı bile 0,9 puan ile vatandaşı geçti. Büyümeyi aşağı çeken 1,1 puan ile yatırım harcamaları ve 5,6 puan ile stok kullanımı oldu.

OTOMOBİL, BEYAZ EŞYA ÜRETİMİ DİP YAPTI

Büyüme rakamlarında görülen önemli bir değişim döviz kurlarındaki olağanüstü sıçramanın otomotiv ve beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim malları üretiminin yüzde 24 düzeyinde düşmüş olması. Giyim, temizlik malzemeleri gibi yarı dayanaklı mal üretimi de yüzde 4,5 daraldı. Gıda gibi dayanaksız mal üretimi ise yüzde 5.7 arttı.

Yatırımda ise yine kurdaki zıplama nedeniyle makine teçhizat yatırımı yüzde 8.5 daraldı. Sabit sermaye yatırımlarında inşaat yatırımlarındaki (fabrika, ofis vb) daralma da 1,8 düzeyinde gerçekleşti. İnşaatın sektör olarak daralması da yüzde 5.3 olarak gerçekleşti. Sektörler içinde finans ve sigortacılığın yüzde 7.4 büyümesi ise dikkat çekti.

Büyümeye kim ne katkı yaptı? Dönemler Vatandaşın tüketimi Devletin tüketim harcamaları Yatırım harcamaları Mal ve hizmet ihracatı (Eksi) Mal ve hizmet ithalatı Stoklar Net dış ticaret Gayrisafi yurtiçi hasıla 2018/1 5.63 0.49 2.27 0.18 -3.64 2.31 -3.47 7.24 2018/2 3.84 1.05 1.29 0.95 -0.05 -1.78 0.90 5.30 2018/3 0.66 0.90 -1.11 2.95 3.78 -5.61 6.73 1.56

Stoklar 3,6 milyar lira azaldı 2017/3 Vatandaşın tüketimi 480,744,493 Devletin tüketimi 107,393,518 Yatırım 245,746,913 Stoktaki değişiklik 27,201,230 İhracat 199,460,460 İthalat 228,668,078 Gayrisafi yurt içi hasıla 831,878,537 Devletin harcaması yüzde 7,5 arttı Değişim oranı (%) Vatandaşın tüketimi 1,1 Devletin tüketimi 7,5 Yatırım (3,8) Stoktaki değişiklik İhracat 13,6 İthalat (16,7) Gayrisafi yurt içi hasıla 1,6 Harcama yöntemiyle değişim oranları, III.Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2018 Dayanıklı mallardaki daralma yüzde 24'ü buldu Değişim oranı (%) Dayanıklı mallar -23.9 Yarı dayanıklı mallar -4.5 Dayanıksız mallar 5.7 Hizmetler 4.8 Yerleşik hane halklarının tüketimi 1.1 İnşaat ve yatırım sert daraldı Değişim oranı (%) İnşaat -1.8 Makine ve teçhizat -8.5 Diğer aktifler 2.4 Üretilmiş mali olmayan aktifler -3.8 Gayrisafi sabit sermaye oluşumu,ı, III.Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2018 Sektörlerdeki büyüme Değişim oranı (%) A- Tarım, ormancılık ve balıkçılık 1.0 BCDE- Sanayi 0,3 C- İmalat sanayi 0,6 F- İnşaat (5,3) GHI- Hizmetler 4,5 J- Bilgi ve iletişim 3,5 K- Finans ve sigorta faaliyetleri 7,4 L- Gayrimenkul faaliyetleri 2,3 MN- Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri (7,8) OPQ- Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 10,2 RST- Diğer hizmet faaliyetleri 1,8 Sektörler toplamı 1,8 Vergi-sübvansiyon (0,3) Gayrisafi yurt içi hasıla (alıcı fiyatlarıyla) 1,6

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