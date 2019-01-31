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ŞELALE TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI

Donan şelalenin ilgi odağı haline geldiğini aktaran Deniz, "Turistler geliyor, fotoğraf çekiyor. Buzlardan gelen sesler de ilgi çekiyor. Şelaleye ulaşmak için biraz yürümek gerekiyor. Bu saklı cenneti herkesin gelip görmesini istiyoruz, böyle bir güzelliğin saklı kalmaması lazım çünkü görmeye değer güzellik sergiliyor." diye konuştu.