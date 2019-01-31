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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan Ağrı'daki Aşağı Toklu Şelalesi ve döküldüğü gölet, ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.
AA'nın haberine göre Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyündeki şelalenin yanı sıra sularının döküldüğü gölet, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı.
Metrelerce uzunluktaki buz kütlesi haline gelen ve 12 metre yükseklikten dökülen şelale ile gölet, oluşturduğu görsel güzelliğiyle bölgeden geçenlerin de ilgisini çekiyor.
Kışın dondurucu soğuklar etkisini yitirinceye kadar görünümünü koruyan şelale, yazın yüksekten dökülen suları, kışın da donunca oluşturduğu farklı güzellikle beğeni topluyor. Kar yağışı ile çevresi beyaza bürünen şelale, drone ile havadan görüntülendi.
Toklu köyü sakinlerinden Adem Deniz, yaptığı açıklamada, şelalenin her kış mevsiminde donduğunu ve ilkbahara kadar bu şekilde kaldığını söyledi.
Kış mevsiminin bölgede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Deniz, "Kara kış yüzünden bölgede yollar kapanıyor, sular donuyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor, şelalede 10 metreden fazla buz oluşmuş. Altındaki gölet de neredeyse 4 metre derinliğinde o da dondu. Dereler buz tuttu." dedi.
ŞELALE TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI
Donan şelalenin ilgi odağı haline geldiğini aktaran Deniz, "Turistler geliyor, fotoğraf çekiyor. Buzlardan gelen sesler de ilgi çekiyor. Şelaleye ulaşmak için biraz yürümek gerekiyor. Bu saklı cenneti herkesin gelip görmesini istiyoruz, böyle bir güzelliğin saklı kalmaması lazım çünkü görmeye değer güzellik sergiliyor." diye konuştu.
Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Muhammed Ateş de şelalenin görsel güzelliğinin ilgi çekici olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
"Şelale hem yazın hem de kışın güzel görüntüler sunuyor. Şelale ile döküldüğü göletin tamamen donması görsel güzellikler ortaya çıkartıyor. Kışın bölgeye yapılacak turizm gezilerinde burası da görülmesi gereken yerler arasında. Özellikle doğa turizmine ilgi duyan gezginlerin görmesi gerektiğini düşünüyorum."
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