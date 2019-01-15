Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Dağyenice Mahallesi'ne yiyecek bulmak için Ganos Dağları'ndan inen 4 tilki, 2 köpek ve bir kedi, 10 metre derinliğinde buzla kaplı tarımda kullanılan sulama havuzuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi.

DOĞAL ORTAMLARINA BIRAKILDILAR

AA'da yer alan habere göre ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu düştükleri yerden kurtarılan hayvanlar, Tekirdağ Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

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