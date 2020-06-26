Buzdolabı yiyecek ve içeceklerin bozulmasını engelleyen ve onları taze tutmaya yarayan bir eşyadır. Fakat bazen buzdolabında arızalar meydana gelebilir. Bu arızalardan biriside buzdolabının soğutmama sorunudur. Soğutmadığı için yiyeceklerin kısa süre içerisinde bozulmasına sebep olabilir. Buzdolabında su kanalları mevcuttur. Bu su kanalları tıkandı ise böyle bir sorun meydana gelebilir. Uzun süre buzdolabının açık kalmış olması buzdolabının soğutmama nedenleri arasındadır. Uzun süre elektriklerin gitmiş ve gelmemiş olması da soğutmayı engellemektedir. Buzdolabı ayarının düşüşe geçmiş olması da bu sorunun sebeplerinden biri olabilir ve bu ayarın yükselmesi ile düzelebilen bir durumdur. Buzdolabının arkasında bulunan kompresörün çalışmıyor olmasından kaynaklanıyor olabileceği ihtimalleri arasındadır. Aynı zamanda fanın sebep olduğu sorunlardan kaynaklıda olabilir. Buzdolabının soğutmama nedenleri arasında birçok sebep bulunur. Fakat bazen ise çok bu durum çok önemli sebeplerden kaynaklanmaz ve kendiliğinden bir süre sonra düzelmeye başlar. Buzdolabı neden soğutmuyor konusu ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazımızın tamamını okumanız gerekmektedir.

Buzdolabının soğutmama nedenleri

Yaşamımızın vazgeçilmez eşyalarından olan buzdolabı günlük kullandığımız olmazsa olmaz eşyalardan bir tanesidir. Buzdolabı bazen zamanlarda arızaya geçebilmektedir ve soğutmayabilir. Buzdolabının birçok soğutmama nedeni bulunur. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz. İşte buzdolabının soğutmama nedenleri aşağıdaki gibidir

Buzdolabında bulunan su kanallarının tıkanması sebebi ile bu sorun meydana gelebilir

Buzdolabının arka kısmında bulunan kompresör denen cihazın arızalanmış olmasından kaynaklanabilir

Fandan kaynaklanan bir sorun olabilir

Buzdolabında bulunan rezidanslarda yanma meydana gelmiş olabilir

Buzdolabında bulunan boruların yıpranmış ya da tıkanmış olabilmesi ihtimali vardır.

Mekanik timerin arızalanmış olabilmesi

Kartta meydana gelen arızalanmadan kaynaklanabilir

Buzdolabının kapaklarının uzun süre açık kalmış olması

Elektriklerin uzun süre olmaması

Buzdolabının sıcak ve soğuk ayarlarından kaynaklanabilmektedir

Buzdolabının sıcağa yakın ortamda örneğin ocağın yakınında duruyor olması

Freon gazının kanallardan sızma ihtimalinin olması

Buzdolabı soğutmuyorsa ne yapılır?

Buzdolabı soğurmuyorsa ne yapılır? Bu sorun ile karşılaşanlar tarafından merak edilen bir konudur. Buzdolabınız soğutmuyorsa öncelikle buzdolabında bulunan ısı ayarını bir tık yükseltin ve dolabınızın açma kapama düğmesine basın. Sorun düzelmedi ise bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Çünkü diğer problemleri kendiniz evde çözeme ulaştıramazsınız.

Buzdolabı soğutmuyor ise, dikkat edilmesi gerekenler

Buzdolabı soğutmaması çoğu zaman uzman kişiler tarafından çözüme ulaştırılsa da bazı zamanlar sorun önemli bir sebepten kaynaklanmıyor olabilir. Buzdolabı soğutmuyor ise dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir