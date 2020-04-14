Buzluk böreği nasıl yapılır? Anında gelen misafirler veya evde mideniz kazındığında yiyecek bir şey bulamadığınızda buzluktan yardımınıza koşacak lezzet. Bir kez hazırlayıp birkaç porsiyon olarak tüketebilirsiniz.

Buzluk Böreği Malzemeler:

10 adet yufka

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı soda

İç Malzemeleri için:

1 su bardağı peynir

1 demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı çörek otu

Buzluk Böreği Yapılışı: