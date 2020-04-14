Buzluk böreği nasıl yapılır? Anında gelen misafirler veya evde mideniz kazındığında yiyecek bir şey bulamadığınızda buzluktan yardımınıza koşacak lezzet. Bir kez hazırlayıp birkaç porsiyon olarak tüketebilirsiniz.
Buzluk Böreği Malzemeler:
- 10 adet yufka
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı soda
İç Malzemeleri için:
- 1 su bardağı peynir
- 1 demet maydanoz
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı çörek otu
Buzluk Böreği Yapılışı:
- Bir kâse içerisinde zeytinyağı ve sodayı karıştıralım.
- Yufkalardan bir tanesini tezgâh üzerine açıp sodalı karışımdan biraz döküp yufkanın üzerine yayın.
- Yufkanın üzerine bir kat daha yufka atın.
- 8 tane üçgen olacak şekilde iki kat haline getirdiğiniz yufkaları kesin. Bütün yufkalar bitene kadar işlemi tekrar edin.
- Peyniri çatalla ezip ince kıydığınız maydanozlarla karıştırın.
- Börekleri sarmaya başlayın, sardığınız börekleri soğuk su dolu olan bir kaba batırıp çıkartın.
- Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsine böreklerinizi dizin.
- Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağını karıştırıp dökün. Üzerine çörek otu döküp fırın tepsisine streç film çekin.
- Buzluğa atıp en az 4 saat bekletin.
- Dondurduğunuz börekleri porsiyonlara ayırarak hava almayacak şekilde muhafaza edin.
- Yemek istediğinde ise fırını önceden 180 dereceye getirip ısıtın. Üzerleri kızarana kadar, 20 dakika boyunca pişirin. Afiyet Olsun.
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