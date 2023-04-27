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C ile başlayan kız isimleri: C harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Hamilelik süreci geçiren anneler ve doğacak çocuklarını heyecanla bekleyen babalar, isim konusunu doğru şekilde yürütmek için isim araştırmasına giriyor. 9 ay süren hamilelik döneminde isim konusunu detaylıca araştırmak isteyen ebeveynlerin ilk başvurduğu nokta internet siteleri oluyor. Bebeklerine koyacak isimleri incelerken, her ismin ayrıntılı bir şekilde anlamına da göz atıyor. C ile başlayan kız isimleri, en popüler isimler arasındadır. Türkiye’de C harfi ile başlayan kız bebek isimlerini ve ne anlama geldiğini merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. İşte C ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

C ile Başlayan Kız İsimleri: C Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

C ile Başlayan Kız İsimleri

Bebek bekleyen çiftlerin önem verdiği konulardan biri, çocuklarına koyacakları isim oluyor. Geçmişten günümüze yeni doğan bebeklerin hangi ismi alacağı büyük bir araştırma gerektirmiştir. Günümüzde isim aramak için kolay ve pratik yollar bulunmaktadır. Bunlardan biri ise internet araştırmalarıdır. C ile başlayan kız isimleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylı bir içerik hazırladı. Her bir ismi ve anlamını inceleyerek, doğacak kızınız için en doğru ismi bulabilirsiniz.

C Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Cahide: Çaba gösteren çalışkan kadın
  • Canan: Âşık olunan kadın, sevilen kadın
  • Candan: Gönülden, kalpten olan
  • Cangül: Gül gibi canlı, saf ve temiz olan
  • Cankız: Şirin ve sevecen kız
  • Cansel: Can veren su, canla ilgili
  • Cansın: İçten olansın
  • Cansu: Verilen ilk su, hayat suyu
  • Cansever: İnsan seven kişi
  • Canten: Beden, ruh
  • Cavidan: Sonsuza kadar yaşayan
  • Cavide: Ebedi, sonsuz
  • Cazibe: Alımlı ve güzel kız
  • Cemalnur: Nur yüzlü
  • Cemile: Güzel davranış ve huyların tümü
  • Cemre: Kor parçası; hava, su ve toprağa düştüğü düşünülen sıcaklık
  • Cennet: İyi insanların öldüğünde gideceğine inanılan yer
  • Ceren: Ceylan, ceylan yavrusu
  • Cevriye: Çileli, sitemkâr
  • Cevza: İkizler burcu
  • Ceyda: Uzun boylu, güzel ve alımlı kadın
  • Ceydanaz: Nazlı ve güzel kadın
  • Ceydacan: Güzel dost
  • Ceyla: İnsanlığa adanan, adanmış
  • Ceylan: Güzel gözlü zarif kadın, ahu, maral
  • Ceylin: Cennete açılan kapı
  • Ceysu: Su gibi temiz
  • Cezire: Denizde bulunan ada
  • Cezlan: Mutlu insan
  • Cezmiye: Kararından dönmeyen kişi
  • Cihan: Alem, dünya
  • Cihanay: Dünya güzeli
  • Cihandide: Dünyayı gezen
  • Cihancan: Dünya dostu
  • Cihangül: Güllerle dolu cihan
  • Cihannur: Aleme yayılan nur
  • Cihanter: Dünyaya yayılan ışık
  • Cili: Ayın çevresinde meydana gelen açık renk lekeler
  • Cilvenaz: Cilveli, nazlı kadın
  • Cinan: Cennet, cennetler
  • Cudiye: Eli açık kişi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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