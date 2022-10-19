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Haberler Yaşam Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır?
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Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween için geri sayım!

Korkunç kostümlerin giyildiği ve bu şekilde kutlamaların yapıldığı Cadılar Bayramı'na sayılı günler kaldı. Diğer ülkelerde Halloween olarak bilinen Cadılar Bayramı hakkında merak edilen detaylar haberimizin devamında sizler için derlendi.

Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır?
Cadılar Bayramı'na geri sayım başladı!
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Her sene Ekim ayının sonunda kutlanan Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı. Çeşitli kostümler ve makyajların ön planda olduğu Cadılar Bayramı diğer adıyla Halloween hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı son yıllarda ülkemizde de çeşitli organizasyonlarla kutlanmaktadır. Halloween her sene 31 Ekim'de kutlanır.

CADILAR BAYRAMI HİKAYESİ NEDİR?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır ve bayram zamanı bu bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir. En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir. Muhafazakar Hristiyanlar ve tutucu Protestanlar ise Cadılar Bayramı'nı yanlış bulurlar ve bu sebeple kutlamazlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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