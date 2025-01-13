Çağatay Çelik yazdı: Florya’nın suyu değil alın teri!

Ligin 19 haftasını namağlup geçen Galatasaray yoluna doludizgin devam ediyor.

Son olarak Başakşehir’le karşılaşan sarı-kırmızılı takım soğuk hava, yağmur ve rüzgara rağmen 3 puana uzanmayı başardı.

Galatasaray’ı galibiyete taşıyan goller ise Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Bu sezon stoper, orta saha merkezi ve stoper dışında tüm mevkilerde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu sol ayakla iki gol birden attı.

Sarı-kırmızılılarda mücadele öncelerinde teknik heyet yoğun mesai harcasa da iş futbolcularda bitiyor. Galatasaray’ı bu sezon sırtlayan oyuncular ekstra çalışmalarının ödüllerini alıyor. Son dönemin popüler tabiri ‘Florya suyu’nu içen futbolculardan Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Gabriel Sara ekstra çalışmalarının ödülünü alıyor. REKLAM Milli Takım’dan döndükten sonra tatilini kısa tutan ve Ankara’ya giderek fiziksel testlere giren Yunus Akgün sezon öncesi bireysel çalışmalara başlamıştı.

Özel ekibi bulunan milli futbolcunun antrenman performansı kulüp profesyonellerinin dışında özel ekibi tarafından da yakından takip ediliyor. Yine özel ekibi bulunan Barış Alper Yılmaz da antrenmanlar sonrasında bireysel ekstra çalışmalar yapıyor. Sol ayağıyla gol vuruşları üzerine yaklaşık iki senedir çalışan 24 yaşındaki futbolcu emeklerinin meyvelerini toplamaya başladı. Yunus ve Barış Alper dışında Gabriel Sara ve Victor Osimhen başta olmak üzere birçok futbolcu ilave çalışmalar yapıyor.