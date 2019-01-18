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İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi.
Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti.
ÜNLÜLER 21 MART'TA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA OLACAK
Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu'nun tahliyelerine ve tutuklu sanık Murat Özgener'in bu halinin devamına de hükmeden daire, 20 sanıklı dosyanın diğer sanık dosyalarından ayrılarak ayrı bir esasa kaydını da karara bağladı.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı Şenyüz ve Cihan Şenyüz'ün yakalama kararlarının devamını kararlaştıran daire, yeniden yargılamanın yapılacağı ilk duruşmanın 21 Mart'ta gerçekleştirilmesine hükmetti.
Karara göre, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Hüseyin Orçun Benli, Ayşe Selin Boronkay, Aydın Sarıoğlu, Cihan Şenyüz, Ergun Taş, Ferdi Özer, Feruz Tuncel, Mehmet Çakır, Murat Özgener, Mustafa Kabahor, Niyazi Canbaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Aslı Şenyüz ve Kaan Turgut, yeniden yargılanacak.
YEREL MAHKEME KARARI
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta verdiği kararla, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile şarkıcı Cenk Eren'e (Yüksel Venedik) savcının talep ettiği, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan değil, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezaları vermişti.
Oyuncular Ulusoy, Karaca ve Benli ile menajer Boronkay'a 4 yıl ikişer ay hapis cezası öngören heyet, şarkıcı Eren'e ise uyuşturucu maddenin kokain olması gerekçesiyle artırım uygulayarak aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.
Diğer 29 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklanmasını, 3 sanık hakkında ise yakalama emri düzenlenmesini kararlaştırmıştı.
Kimi sanık avukatlarınca bu karar temyiz edilmişti.
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