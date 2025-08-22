Habertürk
        Çağdaş Atan: Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı

        Çağdaş Atan: Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 yenilen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 00:11 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:11
        "Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı"
        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 yenilen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, özellikle hücum hattındaki oyuncuların performanslarının beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

        Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Çağdaş Atan, "Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı. Bireysel performanslarımız biraz daha yukarıda olabilirdi. Özellikle hücum hattındaki oyuncularımız... İkinci yarıda oyuna girenler bizi daha da güçlendirdi. Bizi oyunda tamamen bozan, bize hiç yakışmayan ikinci gol. Bu gol bizi disiplinsizliğe sevk etti. Oyunu bırakmadık. Golü bulabildik. Çok fazla baskı yaptık. Maalesef değerlendiremedik. Atılan gol oraya umutlu gitmemize sebep oldu. O takımı orada eleyebilecek güçteyiz. Doğru oyun, doğru oyuncu ve çok iyi mücadele bize turu getirebilir. İyi dinleneceğiz. Bazı sakat oyuncuların geri dönmesini dileyeceğiz. İkinci maçta turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçişi minimuma indirecek ve rakibin ceza sahasına daha az girmesini sağlayacak doğru oyunu bulacağız." ifadelerini kullandı.

        "DUARTE'NİN ÇIKMASI RİTMİMİZİ BOZDU"

        Çağdaş Atan, Brezilyalı futbolcu Leo Duarte'nin sakatlığı nedeniyle 45. dakikada oyundan çıkmasının ritimlerini bozduğunu kaydetti.

        Duarte'nin savunmada çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Atan, "Duarte, bizim futbol IQ seviyemizi artıran bir oyuncu. Duarte'nin oyundan çıkması ritmimizi bozdu. O kaosta golü yedik. Duarte'nin olmadığı bölümde rakibe geçiş fırsatları verdik. Bilek sakatlığı var. Yarın kontrol edilecek." şeklinde görüş belirtti.

        "SELKE VE KEMEN RÖVANŞTA ARAMIZDA OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

        Sakatlıkları gerekçesiyle bu maçta forma giyemeyen oyuncuların son durumu hakkında da konuşan Çağdaş Atan, şunları kaydetti:

        "İkinci maçta Kemen'i kadroda bekliyorum. Pazar günü aramıza katılmasını bekliyoruz. Selke'yi sabah denedik, iğne de oldu ama oyuna giremeyecek durumda olduğunu iletti. İkinci maça yetişecek gibi duruyor. Ömer Ali'nin durumu çok olumlu gözükmüyor. Yusuf için ise yüzde 50-50 diyebilirim. Şu an Selke ve Kemen rövanşta aramızda olacak gibi gözüküyor."

