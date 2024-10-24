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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık

        UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, teknik adamlık kariyerinin en ağır sonuçlarından birini aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:55 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:55
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        "Kariyerimin en ağır maçlarından biri"
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        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 5-1 mağlup oldukları Celje karşılaşmasını değerlendirdi.,

        "TEKNİK ADAMLIK KARİYERİMİN EN AĞIR MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADIK"

        Celje Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Çağdaş Atan, "10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık. Maçın başında bir iki iyi pozisyona girerek başladık. Gol atacağımızı düşünürken ilk golü yedik. Golden sonra oyuna hakim olmaya çalıştık ama çok kolay goller yedik. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik. Bu bizim için çok ciddi bir problem. İkinci yarı erken golle oyuna dönmek istedik ama her oyuna döneceğimizi düşündüğümüz anda gol yiyerek daha fazla hayal kırıklığına uğradık ve çok ağır bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.

        Atan, Konferans Ligi'nde üst tura çıkma şanslarının sorulması üzerine şöyle konuştu:

        "Son 2-3 maçtır gelen bir form düşüklüğü vardı ama bu maçla birlikte bunu tekrar pozitif ivmelenmeye çevireceğimizi düşünüyorduk, bugün de devam ettiğini gördük. Bu mağlubiyet bizim ilk 8 şansımızı imkansız hale getirdi. Baktığınız zaman bugünkü oyun da ilk 8’i zorlayacakmışız gibi durmuyor. Tekrar çok sıkı çalışmaya girip yolumuza devam etmeliyiz. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ama bunlara hazırlıklıydık iyi çalıştık ama bunu sahaya yansıtamadık. 8.’lik ve 24.’lük arasında yer aldığınızda play-off hakkını elde ediyorsunuz. Bundan sonra amacımız orada konumlanıp play-off oynamak, ligde de yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek."

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