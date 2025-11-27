Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Çağdaş Atan: Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Çağdaş Atan: Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum

        Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeşil Beyazlıların teknik direktörü Çağdaş Atan, "Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "UMUDUMUZ YÜKSEK, OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

        Trabzonspor'un, ligin en organize takımlarının başında geldiğini ifade eden Atan, "Trabzonspor, iyi bir topa sahip olma takımı. Bildiğiniz gibi formasyonları çok iyi yerine getiren bir takım. Maç analizini yaparak son iki günde de taktiksel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Maçı çok önemsiyoruz. Çok iyi ve güçlü bir oyun oynamak istiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        "TRANSFERLERDE BAŞARI YÜZDESİ GAYET YÜKSEK"

        Atan, yönetimle uyum içinde olduklarının altını çizerek, "Bana göre bu sene alınan oyuncularda hiçbir problem yok. Transferlerde başarı yüzdesi gayet yüksek. Bence burada elden çıkarılmayan veya alınmayan oyuncularla ilgili sıkıntı var. Bu bir teknik adam veya bütçe tercihi olabilir. Bunlar artık geçmişte kaldı. O yüzden ortak bir şekilde hareket ettiğimizi, çok yoğun bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim." dedi.

        JİN-HO JO: ONLAR DESTEK VERDİKÇE GÜVENİM GİDEREK ARTIYOR

        Yeşil beyazlı oyuncu Jin-Ho Jo da iyi bir rakibe karşı oynanacaklarını ve kazanma arzusunu göstereceklerini belirterek, agresif, ne yaptığını bilen bir oyun sonunda deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini aktardı.

        Taraftarın son haftalarda kendisine gösterdiği desteğe ilişkin ise Jo, "Taraftara çok teşekkür ederim. Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor. Taraftarımızdan tüm takıma destek vermelerini istiyorum. Takım olarak elimizden geldiğince katkı vereceğiz." dedi.

        ANTRENMAN

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor