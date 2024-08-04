Çağla Büyükakçay, ikinci oldu
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvası'nda ikincilik elde etti.
Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvası'nda mücadele eden Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, çeyrek finalde Burundili Sada Nahimana, yarı finalde de Fransız Emma Lene'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla Büyükakçay, finalde Belaruslu Kristina Dmitruk ile karşılaştı.
Rakibine 3-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilen Çağla, turnuvayı ikincilikle tamamladı.