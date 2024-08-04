Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Çağla Büyükakçay, ikinci oldu - Tenis Haberleri

        Çağla Büyükakçay, ikinci oldu

        Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağla Büyükakçay, Fas'ta ikinci oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvası'nda mücadele eden Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ikinci oldu.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, çeyrek finalde Burundili Sada Nahimana, yarı finalde de Fransız Emma Lene'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla Büyükakçay, finalde Belaruslu Kristina Dmitruk ile karşılaştı.

        Rakibine 3-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilen Çağla, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!