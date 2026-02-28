Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel: İyi ki doğdun Uzay'ım - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel: İyi ki doğdun Uzay'ım

        Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Uzay, 14 yaşına bastı. Şıkel, oğlunun doğum gününü arkadaşlarının da katıldığı bir organizasyonla kutlayarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 20:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi ki doğdun Uzay'ım"

        Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un 2015 yılında noktalanan yedi yıllık evliliklerinden dünyaya gelen küçük oğulları Uzay, 14 yaşına bastı.

        Oğlunun yeni yaşını özel bir organizasyonla kutlayan Şıkel, Uzay’ın arkadaşlarının da katıldığı bir doğum günü partisi düzenledi.

        Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, bu güne duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

        Şıkel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Uzay'ım. Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın, bahtın ve yolun açık olsun. Rabbim seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar

        Sultangazi'de otomobille sokağa giren şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında çevredekiler panikle kaçarken, bir seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti. (DHA)

        #çağla şıkel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı