Çağrı Balta, Fenerbahçe yolunda!

Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 17 yaşındaki santrfor Çağrı Balta'nın, sarı-kırmızılılar ile yeni sözleşme imzalamamasıyla başlayan süreci HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul anlattı. Kul, Çağrı Balta için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve bu transferin çok büyük ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi.

🎙️ @ahmetselimkul: Çağrı Balta, şans bulamadığı ve üst takıma girebileceğine inanmadığı için ayrılmak istiyor. Bu noktada Fenerbahçe devreye giriyor. Çok büyük ihtimalle bu transfer olacak.



— HT Spor (@HTSpor) February 16, 2026

İşte Çağrı Balta sürecinin detayları:

"Çağrı Balta, şans bulamadığı ve üst takıma girebileceğine inanmadığı için ayrılmak istiyor. Bu noktada Fenerbahçe devreye giriyor. Çok büyük ihtimalle bu transfer 18 yaşına bastığı an gerçekleşecek. Galatasaray ile sözleşme imzalamıyor ve Fenerbahçe'ye gidecek. Hemen haberler başladı. İnanamıyorum ben ya! Hemen bir karalama kampanyası. Neymiş Hakan Balta, Mert Hakan Yandaş'la arkadaşmış neymiş Çağrı Balta oynama garantisi istemiş. Ben çocuğun düşüncelerini öğrendim; sadece kariyerini düşünüyor. Fenerbahçe’de son yıllarda çok fazla örnek var. Yusuf Akçiçek, Arda Güler, Yiğit Efe Demir, Muhammet Gümüşkaya… Bunların hepsi belli bir seviyeye geldiğinde A takıma şans bulabildiği için, Fenerbahçe seçeneğine olumlu bakıyor. Altyapıdan üstyapıya geçişkenliği daha iyi görüyor. Her futbolcu bu takımlarda oynayacak diye bir şey yok ama bu takımlarda 3-4 maça çıktığında Anadolu'da bir pazarı oluyor bu yüzden Çağrı Balta, Fenerbahçe'ye doğru gidiyor. Karalamak bu gerçekleri değiştirmez, sorunları da çözmez."