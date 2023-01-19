HABERTURK.COM

Kara Ailesi'ne ait olan Çağrı Market, toplam 64 mağazasıyla hizmet vermektedir. Şubelerin büyük bir kısmı Anadolu yakasında bulunmakla birlikte geri kalan şubeler Avrupa yakası ve Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. Tüm Çağrı Market'lerde geçerli olan Çağrı’m Kart ile puan toplayabilir ve indirimli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Çağrı Market kaçta açılıyor? Çağrı Market kaçta kapanıyor, Çağrı Market çalışma saatleri 2023, Çağrı Market kaça kadar açık, Çağrı Market hafta sonu kaça kadar açık, Çağrı Market açılış saati, Çağrı Market kapanış saati, Çağrı Market hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? İşte, Çağrı Market zincirlerinin çalışma saatleri ve detayları…

Çağrı Market Çalışma Saatleri 2023

Çağrı Market zincirlerinin çalışma saatleri bulundukları şubeye göre farklılık göstermektedir. Kimi mağaza 22.00’a kadar aktif olarak çalışırken kimi mağaza 21.00’da çalışmaya son vermektedir. İşte mağazalara göre çalışma saatleri:

Axis Mağaza 10.00 - 22.00

Atakent Mağaza 09.00 - 21.30

Başakpazar Mağazası 09.00 - 22.00

Beylikdüzü Mağazası 09.00 - 22.00

Bosna Bulvarı 1 Mağaza 09.00 - 21.30

Fenertepe Mağaza 09.00 - 22.00

Fikirtepe Mağaza 09.00 - 21.30

Güllübağlar Mağaza: 09.00 - 21.30

İçerenköy Mağaza: 09.00 - 21.30

Kartal Mağaza: 09.00 - 22.00

Küçükyalı Mağaza: 09.00 - 21.30

Nuripaşa Mağaza: 09.00 - 22.00

Sarıgazi Mağaza: 09.00 - 22.00

Selam-i Ali Mağaza: 09.00 - 21.30

Şirinevler Mağaza: 08.00 - 22.00

Tavukçuyolu Mağaza: 09.00 - 21.30

Yeniçamlıca Mağaza: 08.30 - 21.30

Altkaynarca Mağaza: 09.00 - 22.00

Aydınevler Mağaza: 09.00 - 21.30

Aydınlı Mağaza: 09.00 - 21.30

Bağcılar Mağaza: 09:00-22:00

BaşakCenter Mağaza: 09:00 - 22:00

Bayrampaşa Mağaza: 09:00 - 22:00

Beşyüzevler Mağaza: 09:00 - 22:00

Bosna Bulvarı 2 Mağaza: 09:00 - 21:30

Bulgurlu Mağaza: 08:00 - 22:00

Çekmeköy Mağaza: 09:00 - 22:00

Esenyurt Mağaza: 09:00 - 22:00

Feriköy Mağaza: 09:00 -22:00

Fındıklı Mağaza: 09:00 - 21:30

Gaziosmanpaşa Mağaza: 09:00 - 22:00

Gölcük Mağaza: 09:00 - 21:30

Güneşli Mağaza: 09:00 - 22:00

Haznedar Mağaza: 09:00 -22:00

İstiklal Mağaza: 09:00 - 21:30

İzmit Çarşı Mağaza: 08:00 - 21:30

İzmit Ncity Mağaza: 10:00 - 22:00

İzmit Yahya Kaptan Mağaza: 09:00 - 21:30

Kurtköy Mağaza: 09:00 - 21:30

Maltepe Mağaza: 09:00 - 21:30

Sultanbeyli Mağaza: 09:00 - 21:30

Yunusemre Mağaza: 09:00 - 21:30

Zeytinburnu Mağaza: 09:00 - 22:00

Çağrı Market Kaçta Açılıyor?

Çağrı Market zincirlerinin açılış saatleri şubeler arası farklılık göstermektedir. Ancak genel bir rakamdan bahsedeceksek Çağrı Marketleri genellikle 09.00’da hizmete başlamaktadır.

Çağrı Market Kaçta Kapanıyor?

AVM içlerinde yer alan Çağrı Market zincirleri daha geç kapanırken yoğunluğun daha az olduğu diğer mağazalar ortalama yarım saat daha erken kapamaktadır. Çağrı Marketleri genel itibariyle saat 21.30 ile 22.00 saatlerinde kapanmaktadır.

Çağrı Market Kaça Kadar Açık?

Çağrı Marketleri 22.00’a kadar hizmet vermektedir. Ancak bu kapanış saati semt ve şehire göre farklılık gösterdiğinden kimi mağaza 21.30’da hizmete son vermektedir.

Çağrı Market Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren Çağrı Marketin çalışma saatleri tıpkı hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Bu sebeple tıpkı hafta içinde olduğu gibi hafta sonunda da Çağrı Market saat 21.30 ya da 22.00’a kadar hizmet sunmaktadır.

Çağrı Market Açılış Saati

Çağrı Marketleri genel olarak saat 08.00 ile 09.00 saatlerinde açılmaktadır. Kimi şube hizmete 08.00 saatlerinde başlarken kimisi de 09.00’da başlamaktadır.

Çağrı Market Kapanış Saati

Konuma göre farklılık gösteren kapanış saatlerine sahip olan Çağrı Marketin kapanış saatleri 21.30 ile 22.00 arasında değişmektedir. Bu kapanış saati şubenin yer aldığı muhitle doğru orantılı olarak belirlenmiştir. Kalabalık muhitlerde yer alan şubelerin kapanış saati daha geçtir.

Çağrı Market Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri yönünden Çağrı Marketin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri bir değişim göstermemektedir. 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veren markette öğle arası seçeneği bulunmadığından vardiyalı sistem hâkimdir.

ÖNERİLEN VİDEO