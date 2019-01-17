Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı sürecinde, 30 kişinin iş kazaları nedeniyle, 25 kişinin de doğal nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazısı soru önergesini yanıtladı. Bakan Cahit Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı yapımından sorumlu İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesi’nden edindiği bilgiler doğrultusunda Tanrıkulu’nun sorularını yanıtladı.

30 İŞ KAZASI, 25 DOĞAL ÖLÜM

“İstanbul Yeni Havalimanı yapımı sırasında kaç işçi hayatını kaybetmiştir?” sorusunu yanıtlayan Turhan, “Bu süre çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen 30 kişinin iş kazaları sebebiyle, 25 kişinin de doğal ölümler sonucu hayatını kaybettiği, doğal nedenlerle meydana gelen ölümlerin işyerinden ve işverenden kaynaklanmadığı ayrıca yaşanan tüm vakaların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiği” bilgisini verdi.

İŞÇİLERİN ÖLÜM NEDENLERİ

Bakan Turhan, verdiği yazılı yanıtta, işçilerin ölüm nedenlerini boğulma, araç çarpması, ezilme, kalp krizi, beyin kanaması, genel vücut travması ve solunum yolu tıkanması olduğunu açıkladı.