Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Erzurum'da oto sanayi sitesinden çaldığı otomobille kaçan M.Y. (15), tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, ambulansla kaldırıldığı hastanede de kaçan M.Y., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN"

Mensur Kantarcı, "Akşam saatlerinde dinlenmek için yazıhanede otururken bir kişi beni telefonla arayarak 'Aracın çalınmış ve bir kazaya karışmış, gel bir bak' dedi. Ben de dışarı çıktım, baktım aracım yok. Ondan sonra kaza yerine gittim, aracımı hasarlı halde buldum. Kamera görüntülerini incelediğimde 14-15 yaşlarında bir çocuğun, otomobile arka kapıdan girdiği görülüyor. Aracın anahtarının üzerinde olduğunu fırsat bilip, alıp gitmiş ve kazaya karışmış. Ben çocuğu tanımıyorum daha önce de hiç görmedim. İlk defa kamera kayıtlarında gördüm. Hem benim hem de çarptığı araçların sahiplerinin mağduriyeti var. Bunun giderilmesi için şikayetçi oldum" diye konuştu.