Yer, Mersin...

Hakan Bulut'un haberine göre, Serhat Ç.’ye ait olan 33 ACK 120 plakalı otomobil, gece saatlerinde park halinde olduğu noktadan çalındı. Sabah kalktığında otomobilinin çalındığını anlayan Serhat Ç., durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda araç, Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarından geçen ve DSİ’ye ait sulama kanalının içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan aracın aküsünün çalındığı anlaşıldı.

Jandarma ekipleri, olayı yapan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.