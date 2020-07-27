Çalışan annelere bakıcı desteği artırıldı

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Kadın istihdamını artırmak amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan çalışan annelere bakıcı desteğinin tutarı bu yıl yüzde 50 oranında artırılarak 300 avroya çıkartıldı. Projeden yararlanan kadınlara aylık 2 bin 400 lira destek verilecek. Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen proje Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ( SGK) yürütülüyor. "Eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla katıylı kadın istihdamının desteklenmesi projesi" ile hem annelerin sigortalı olarak bir işte çalışmaları, hem de bakıcı kadınların sigortalı çalıştırılması yoluyla kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, İstanbul'da 2100, Ankara ve İzmir'de de 800'er olmak üzere toplam 3700 kadına bakıcı desteği sağlanıyor. Projeden yararlanma koşullarını yitiren veya yararlanma süresi dolan annelerin yerine yeni başvuruda bulunan kadınlara destek sağlanıyor.

Doğum sonrası ara verdiği çalışma hayatına geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmak isteyen annelere ayda 300 avro karşılığı 2 bin 400 TL destek verilecek. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar devam edecek ve azami 32 ay sürecek. Geçen yıl 200 avro ile başlayan aylık destek tutarı bu yıl 300 avroya çıkartılırken, 2021'de 325 avro, 2022 yılında da 350 avro destek verilecek. Projeye bu yıl dahil olan ve 32 ay yararlanan bir kadın, toplamda 10 bin avro (bugünkü kurla yaklaşık 80 bin lira) destekten yararlanacak.

ÇOCUĞU 0-24 AY ARALIĞINDAKİ ANNELER BAŞVURABİLİYOR



Destekten yararlanabilmek için, başvuru tarihi itibarıyla çocuğun 0-24 ay aralığında olması gerekiyor. Destek ödemelerine başlandığı tarihte çocuğun en az 24 aydan küçük olması koşulu aranıyor. Destekten yararlanacak kadının ve bakıcının Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet etmesi, anne ile çocuğun aynı evde oturması gerekiyor. Anne bekâr ise çocuğun vekaleti kendisinde olmalı.

Destekten yararlanacak annenin en geç kesin kayıt tarihinde bir işverenin yanında 4/a statüsünde sigortalı olarak ve tam zamanlı çalışması gerekiyor. Destek ödemesi yapılan dönemde analık iznine ayrılanlar destekten yararlandırılmıyor.

Bakıcının 18 yaşından büyük kadın olması, anne veya baba ile birinci derece akrabalığının olmaması gerekiyor. Evde yatılı olmaması koşuluyla, bakıcı eğitim sertifikasına sahip ise çocuğun teyze ve halası bakıcı olarak çalıştırılabilir. Ancak, sertifikaları olsa bile çocuğunu büyük annelere bırakanlar yararlanamıyor.

Destekten sadece 4/a kapsamında çalışan kadınlar yararlanabiliyor. 4/c (Emekli Sandığı) ve 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışan kadınlar destekten yararlanamıyorlar.

BAKICIYI SİGORTALI ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU

Projenin amacı sigortalı kadın istihdamını artırmak olduğu için, bakıcının sigortalı olarak çalıştırılması ve ücretinin de en az asgari ücret düzeyinde olması gerekiyor. Bakıcıyı asgari ücret üzerinden sigortalı çalıştıranların cebinden 2020 yılı itibarıyla aylık 3 bin 458 lira çıkıyor. Ayda 2 bin 400 lira (300 avro) destek alan annenin cebinden ise bakıcı için net 1.058 lira çıkıyor.

Bakıcılar ev hizmetlerinde çalışanlar olarak kabul edildiği için, bakıcı çalıştıranlar kolay işverenlik uygulamasından yararlanıyor. Bakıcılardan gelir vergisi alınmadığından diğer asgari ücretlilerden farklı olarak ellerine net 2 bin 501 TL ücret geçiyor.

İŞTEN AYRILANLARIN DESTEĞİ KESİLİYOR

Bakıcının çocuğa ya kendi evinde, ya da çocuğun evinde bakması gerekiyor. Denetim görevlileri, çocuğun bakıldığı yere habersiz ziyaretler gerçekleştirerek kontroller yapıyorlar. Bakıcı kadının sigorta priminin eksik yatırılması ya da hiç yatırılmaması durumunda destek kesiliyor.

PANDEMİ KOLAYLIĞI

Bakıcı desteğinden yararlanan kadınlara covid-19 pandemisi döneminde kolaylık sağlanıyor. Kısa çalışmaya tabi tutulan veya ücretsiz izne ayrılan kadın çalışanlar, bakıcılarını çalıştırmaya devam ettikleri sürece bakıcı desteğinden yararlanabiliyorlar.