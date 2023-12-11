ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye hesaplara yattı mı ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye hesaplara yattı mı ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı sebebiyle çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. Daha sonra çalışan emekliler de kapsama dahil edildi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi. Erdoğan; "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.