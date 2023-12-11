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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye hesaplara yattı mı ve ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Çalışan emekliye ikramiye ödeme tarihleri: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceği açıklanmış ancak çalışan emekliler kapsam dışında tutulmuştu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi kararı alınmıştı. Çalışan emekliye 5000 TL ikramiyesi 2. yeni torba yasaya madde olarak eklendi. Bu bağlamda "Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:17
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı sebebiyle çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. Daha sonra çalışan emekliler de kapsama dahil edildi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesine de değindi. Erdoğan; "Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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        "EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

        Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.

        Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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        ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında 5 Aralık'ta Genel Kurul'a gelen torba yasanın en geç önümüzdeki hafta TBMM'de kabul ederek yasalaşması çalışan emeklilere de en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

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        ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

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        ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

        Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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