Çalışanların tercihi etli lezzetler 

Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarının üretim tesisleri, hastane, okul ve iş merkezleri gibi farklı talep ve ihtiyaçların olduğu iş kollarında 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, 2025 yılı öğle yemeği tercihlerinin çalışanların damak tadında belirgin bir dönüşüme işaret ettiğini açıkladı.

Et sote gibi kırmızı et ağırlıklı geleneksel lezzetler çalışanların öğle yemeklerinde hâlâ güçlü bir konumdayken, listenin başında yine tas kebabı ve etli kuru fasulye yer aldı. Öte yandan, sağlıklı beslenme eğilimlerinin etkisiyle Somon Bowl, yılın en çok tercih edilen bowl içeriği olarak öne çıktı ve çalışanların pratik, dengeli ve hafif alternatiflere olan ilgisinin arttığını gösterdi.

Tatlı kategorisinde 2025 yılı çalışan tercihlerinin hem geleneksel tatlara bağlılığı hem de yeni nesil lezzetlere olan ilgiyi aynı anda yansıttığı görüldü. Bu yıl özellikle fırında sütlaç, klasik ve nostaljik tadıyla listenin başında yer alırken; Magnolia ise hafif ve yenilikçi sunumuyla en çok tercih edilen diğer tatlı olarak öne çıktı.