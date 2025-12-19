Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.320,87 %-0,13
        DOLAR 42,8101 %0,16
        EURO 50,1856 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.956,89 %0,02
        FAİZ 37,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,94 %1,16
        BITCOIN 88.255,00 %3,12
        GBP/TRY 57,2963 %0,05
        EUR/USD 1,1716 %-0,05
        BRENT 59,82 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 9.739,51 %0,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışanların tercihi etli lezzetler  - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışanların tercihi etli lezzetler 

        Şirketlerin üretim tesisi ve ofislerinde 15 farklı ilde günlük 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, 2025 yılının öğle yemeği tercihlerini açıkladı. Et sote, tas kebabı ve etli kuru fasulye bu yıl da lider konumunu korurken, sağlıklı ve pratik seçeneklere olan ilgi bowl menülerinin yükselişini hızlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 14:04 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışanların tercihi etli lezzetler 
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarının üretim tesisleri, hastane, okul ve iş merkezleri gibi farklı talep ve ihtiyaçların olduğu iş kollarında 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, 2025 yılı öğle yemeği tercihlerinin çalışanların damak tadında belirgin bir dönüşüme işaret ettiğini açıkladı.

        Et sote gibi kırmızı et ağırlıklı geleneksel lezzetler çalışanların öğle yemeklerinde hâlâ güçlü bir konumdayken, listenin başında yine tas kebabı ve etli kuru fasulye yer aldı. Öte yandan, sağlıklı beslenme eğilimlerinin etkisiyle Somon Bowl, yılın en çok tercih edilen bowl içeriği olarak öne çıktı ve çalışanların pratik, dengeli ve hafif alternatiflere olan ilgisinin arttığını gösterdi.

        Tatlı kategorisinde 2025 yılı çalışan tercihlerinin hem geleneksel tatlara bağlılığı hem de yeni nesil lezzetlere olan ilgiyi aynı anda yansıttığı görüldü. Bu yıl özellikle fırında sütlaç, klasik ve nostaljik tadıyla listenin başında yer alırken; Magnolia ise hafif ve yenilikçi sunumuyla en çok tercih edilen diğer tatlı olarak öne çıktı.

        SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, 2025 yılı tercihlerinin çalışanların yemek alışkanlıklarında hem köklü lezzetlere bağlılığı hem de sağlıklı ve dengeli öğünlere yönelişi aynı anda yansıttığını belirtti. Kocabaş, “Bu yıl özellikle et ağırlıklı geleneksel yemeklerin güçlü konumunu koruduğunu, aynı zamanda Somon Bowl gibi sağlıklı bowl seçeneklerine ilginin hızla arttığını görüyoruz. Çalışanlar artık hem doyurucu hem de günün temposuna uygun, pratik ve dengeli öğünleri tercih ediyor. Sektörde kalıcı başarının, bu beklentilere uyum sağlayabilen, çeşitliliği ve kaliteyi birlikte sunan markalarda olacağına inanıyoruz. Biz de SOA Toplu Yemek olarak, çalışan eğilimlerini düzenli analiz ederek menülerimizi sürekli yeniliyor, 2025’in değişen yemek trendlerine yön veren bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRAYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        İstanbul'da yaşandı... İşçilerin satırlı kavgası!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi