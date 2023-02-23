Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir? Çam Kozalağı Reçeli Günde Ne Kadar İçilmeli?
ABONE OL

Çam kozalağı reçeli nasıl tüketilir? Çam kozalağı reçeli günde ne kadar içilmeli?

Çam ağacında yetişen çam kozalağı pek çok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. Özellikle çam kozalağında bulunan yağlar anti-inflamatuar özellikler taşıdığından dolayı vücuttaki enfeksiyonlara karşı koruyucu görev üstlenir. Sert, kahverengi ve odunsu yapıdaki çam kozalağı farklı şekillerde tüketilebilir.

Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir? Çam Kozalağı Reçeli Günde Ne Kadar İçilmeli?
HABERTURK.COM

Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir?

Özellikle kahvaltı sofralarını süsleyen çam kozalağı reçeli sade olarak tüketilebildiği gibi ekmeğe sürülerek de tüketilebilir. Doğrudan olarak reçeli isterseniz günde 1 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Fazla tüketimi istenmeyen etkiler doğurabileceğinden dolayı günlük tüketim miktarı 1 yemek kaşığını geçmemelidir. Çocuk ve yaşlılarda bu tüketim miktarını azaltabilirsiniz. Bunun dışında tahin ya da yoğurtla karıştırarak da yiyebilirsiniz.

Çam Kozalağı Reçeli Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Çam kozalağı reçeli içerdiği zengin vitamin ve mineral değerleriyle başta üst solunum yolu hastalıkları olmak üzere pek çok rahatsızlığa şifa kaynağı olmaktadır. Astım, bronşit hastaları için destekleyici bir tedavi olarak çam kozalağı reçelinden faydalanılabilir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde bronşlarınızı rahatlatacaktır. Sabahları aç karnına kahvaltıdan önce tüketebilirsiniz. İşte, çam kozalağı reçelinin hastalıklar üzerinde başlıca faydaları:

  • Üst solunum yolu hastalıklarında destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir.
  • Nezle, grip tarzı rahatsızlıklarda vücut direncini arttırır.
  • Özellikle sigara içenlerin akciğerlerinde oluşan hasarları hafifletir, akciğeri temizler.
  • Enerji verir.
  • Vücudun ihtiyacı olan minerallere sahiptir.
  • Gastrit ve ülseri hafifletir, mide sorunlarına iyi gelir.
  • Hücreleri yenileceği özelliği vardır.
  • Diş etlerini güçlendirir, çürük oluşumunun önüne geçer.
  • Aromatik kokusuyla stresinizi bertaraf eder, dinginlik ve sakinlik verir.
  • Yağını saçlarınıza sürerseniz canlılık verdiğini fark edeceksiniz.
  • Bağırsaktaki parazitleri temizler.
  • Tahriş olan deriyi onarır. Ağız içindeki yaraların iyileşmesini hızlandırır.
  • Uyku düzeninin sağlanmasına yardımcı olur.
  • Kalp ve damar hastalıklarından sizi korur.
  • Vücudu virüslere karşı korur.
  • Doku hasarını onarıcı etkisi vardır.

Kozalak Reçeli Ne Kadar Yenmeli?

Özellikle solunum yolu hastalıklarının kurtarıcı olan çam kozalağı reçelinin aşırı tüketimi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yetişkinler için günlük bir yemek kaşığı çam kozalağı reçelinin tüketilmesi uygundur. Ancak bu miktar çocuk ve yaşlılar için daha azdır. Aşırı tüketimi halinde sindirim sorunları baş gösterebilir. Çam kozalağında bulunan şeker sebebiyle fazla tüketime bağlı olarak birden kan şekeriniz yükselebilir. Her bünyede açığa çıkan reaksiyonlar farklı olacağından ötürü farklı sağlık sorunları yaşanabilir. Bu sebeple önerilen tüketim miktarının üstüne çıkmamamız gerekiyor.

Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Yapılır?

Çam kozalağı reçelinin evde kolayca hazırlanabilen pratik bir tarifi vardır. İşte çam kozalağı reçeli yapmak için gerekenler:

  • 30-40 adet kozalak
  • 5 litre su
  • 5 kilo kadar toz şeker
  • Yarım limon suyu

Topladığımız kozalakları iyice sudan geçirdikten bir tencerede su ile kaynatmamız gerekiyor. Ortalama 1,5 saat kadar kaynattığımız kozalaklara 1,5 litre kadar toz şeker ilave edelim ve ara ara karıştıralım. Bu sırada oldukça büyük köpükler oluşacaktır. Tahta bir kaşık yardımıyla bu köpükleri çam kozalakların üzerinden alalım. Reçel kıvamına gelen kozalaklara yarım limonu suyunu ekleyelim ve 5 dakika kadar daha kaynatalım. Kaynatma işleminden sonra hazır hale gelen reçelleri kavanozlara dolduralım ve ortalama 12 saat kadar bekletelim. Reçelimiz hazır olacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Nasıl Tüketilir? Doğal Yumurta Kabuğu Sebzelere Nasıl Verilir?
SAĞLIK Doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir?
Hindistan Cevizi Nasıl Tüketilir? Çiğ Hindistan Cevizi Nasıl Yenir?
SAĞLIK Hindistan cevizi nasıl tüketilir?
Granola Nasıl Tüketilir? Granola Sütle Pişirilir Mi?
SAĞLIK Granola nasıl tüketilir?
Sağlık Bakanı Koca: 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44
SAĞLIK Bakan Koca: 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 ...
Lensleri gözlerindeyken uyumuştu! Şimdi et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor
SAĞLIK Et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor
Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı'nın takibinde
SAĞLIK Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı'nın ...
Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya doğum sırasında yaşamını yitiriyor
SAĞLIK Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya ...
Deprem travması yaşa göre değişen belirtilerle kendisini gösteriyor
SAĞLIK Deprem travmasının belirtileri yaşa göre değişiyor
Son dakika haberi Bakan Koca'dan açıklama: Salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor.
SAĞLIK Bakan Koca: Salgın hastalık olup olmadığı takip ...
Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi gören 4 bin kanser hastasının şimdi sadece yüzde 35 - 40’ ı tedavi alıyor
SAĞLIK Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi görüyorlardı! 4 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.