CAMDAKİ KIZ 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan, Feride’nin öldüğüne inanmakta zorlansa da bir noktada kabul etmek zorunda kalır. Feride’yi kaybetmiş olsa da Feride’nin kendisi için istediklerini yapmak konusunda kararlıdır. Nalan’a en büyük destek yine Muzo’dan gelirken; Hayri, Nalan’dan istediği cevapları alamadıkça sınırları daha da zorlar. Metin ise Nalan’la görüşmeye devam etmeye kararlıdır.