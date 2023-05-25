CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Laz Kızı’nın Hayri’nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı’ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri’ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri’den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin’le karşılaşır. Billur, Nalan’ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri’yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan’ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı’nın ise Hayri’yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.