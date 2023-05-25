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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman?

Kanal D'nin bu yıl final sezonuyla ekranlara gelen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem oldu. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

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  • Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman?

    Bu yıl 3. ve son sezonuyla ekranlara gelen Camdaki Kız'ın finali için geri sayım başlamış durumda. Başrolünü ünlü oyuncu Burcu Biricik'in üstlendiği dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünmüyor. Peki, Camdaki Kız bu akşam neden yok ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?
  • Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman?

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisi bu akşam, Cumhurbaşkanı Özel Yayını dolayısıyla tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

    Sevilen dizinin yeni bölümü, 1 Haziran Perşembe günü izleyicinin karşısına çıkacak.
  • Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman?

    CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Laz Kızı’nın Hayri’nin dükkana da hayatına da girişi hızlı olur. Hayri de Laz Kızı’ndan ilk görüşte etkilenir. Nalan ise Hayri’ye gece boyu ulaşamayınca onun için çok endişelenir ama Hayri onu bir bahaneyle yatıştırmayı başarır. Türkan; Hayri’den şüphelenir ama kimseye bir şey diyemez. Sedat ise tenis oynarken Berrin’le karşılaşır. Billur, Nalan’ın iyi olduğundan emin olmak ister ve onunla buluşur. Laz Kızı, Hayri’yi tekrar görmek isteyince Hayri, Nalan’a ve Türkan’a yalan söyler. Ancak Nalan ve Türkan’ın kebapçıya gelmesi işleri karıştıracaktır. Laz Kızı’nın ise Hayri’yi bırakmaya hiç niyeti yoktur.

  • CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Camdaki Kız dizisi, 15 Haziran Perşembe günü 82. yeni bölümüyle final yapacak.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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