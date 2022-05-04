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Camdaki Kız Gülcihan'ı Devrim Yakut diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı senaryo gereği hasta amcasının ziyaretine Van'a gitmişti. Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un son iki bölümde yer almaması gözlerden kaçmadı ve diziden ayrılma ihtimali üzerinde duruldu. Peki, Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir? İşte, detaylar...

  • 01
    Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandırıan ünlü oyuncu Devrim Yakut'un son iki bölümde rol almaması diziden ayrılma ihtimallerini gündeme getirdi. Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı senaryo gereği  Van’daki hasta amcasını ziyarete gitmişti. Ünlü oyuncunun bu dönemde hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Peki, Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir? İşte, tüm merak edilenler...
  • 02
    Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir?

    CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN NEDEN YOK?

    Camdaki Kız dizisinin Gülcihan'ı, dizinin senaryosu gereği amcası hastalandığı için Van'a gitti ve bu zaman diliminde evin idaresini Feride Hanım üstlendi.  Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü için setlere çıkmadığı öne sürüldü.
  • 03
    Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir?

    DEVRİM YAKUT HASTALIĞI NEDİR?

    Medya'da yer alan kaynaklara göre Devrim Yakut'un beyninde pıhtı attı. İki haftadır hastanede tedavi gören Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un Zorlu bir tedavi süreci geçirdiği öne sürüldü.
  • 04
    Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir?

    CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN DİZİDEN AYRILDI MI?

    İki haftadır ekranlara gelmeyen Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut'un diziden ayrıldığı iddia edildi fakat ünlü oyuncunun diziden çıktığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
  • 05
    Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir?

    DEVRİM YAKUT KİMDİR?

    Ünlü oyuncu Devrim Yakut Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 
  • 06
    Camdaki Kız Gülcihan diziden ayrılıyor mu? Devrim Yakut Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Devrim Yakut hastalığı nedir?

    2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlanmıştır.

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