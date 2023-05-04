Muzo, Nalan'ın Hayri ile beraber olduğunu Sedat'a itiraf etmek zorunda kalır ama Sedat'tan beklemediği bir tepki alır. Billur'la Muzo ise önemli bir karar alırlar. Koroğlu Konağı'nda hep beraber yenen akşam yemeğinde Sedat, Nalan'ın eksikliğini derinden hisseder.

Gülcihan ise herkesle ayrı ayrı helalleşir. Sedat, Nalan'ın evinin önünde beklerken konakta da beklenmeyen bir gelişme yaşanır.