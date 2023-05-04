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Camdaki Kız'da büyük şok! Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Aynı" isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız 77. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan son fragmanda Gülcihan'ın yaptığı veda konuşması "Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, diziden çıkacak mı?" sorularını akla getirdi. Peki, Sedat'ın annesi Gülcihan Koroğlu ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, Sedat'ın annesi Gülcihan Koroğlu diziden çıkacak mı, ayrılıyor mu?

    Kanal D ekranlarında perşembe akşamları izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisi fragmanı ile gündeme geldi. Dizide Sedat'ın annesi rolünü ünlü oyuncu Devrim Yakut canlandırıyor. Devrim Yakut'un hayat verdiği Gülcihan'ın yayınlanan son fragmanda uyanmayışı ile veda sahnesi dikkat çekiyor. Peki, Gülcihan ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? İşte, ayrıntılar...
  • Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, Sedat'ın annesi Gülcihan Koroğlu diziden çıkacak mı, ayrılıyor mu?

    CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN ÖLÜYOR MU?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 76. Bölümünde, fenalaşıp yere yığılan Gülcihan hastaneye kaldırıldı.

    Doktorlar Gülcihan'ın amansız bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Yeni bölüm fragmanında ise Gülcihan'ın herkesle helalleştiği ve ertesi sabah uyanamadığı görüldü.
  • Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, Sedat'ın annesi Gülcihan Koroğlu diziden çıkacak mı, ayrılıyor mu?

    DEVRİM YAKUT CAMDAKİ KIZ'DAN AYRILIYOR MU?

    Camdaki Kız dizisinde Gülcihan'ın başına gelenler karaktere hayat veren Devrim Yakut'un diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu.

    Gülcihan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bölümün yayınlanması ile durumlar netleşecek.
  • Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, Sedat'ın annesi Gülcihan Koroğlu diziden çıkacak mı, ayrılıyor mu?

    CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM ÖZETİ

     

    Metin'in babalık itirafı Nalan'ı şok eder ve Metin'den uzaklaşır. Ne Hayri ne de başkasını görmek istemez. Türkan ise kızlarla Nalan'a geldiğinde, Nalan onu reddedemez ve Türkan'ın şefkati çok hoşuna gider ve Türkan'a okuma yazma öğretmek için işe koyulur.
  • Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, Sedat'ın annesi Gülcihan Koroğlu diziden çıkacak mı, ayrılıyor mu?

    Muzo, Nalan'ın Hayri ile beraber olduğunu Sedat'a itiraf etmek zorunda kalır ama Sedat'tan beklemediği bir tepki alır. Billur'la Muzo ise önemli bir karar alırlar. Koroğlu Konağı'nda hep beraber yenen akşam yemeğinde Sedat, Nalan'ın eksikliğini derinden hisseder.

    Gülcihan ise herkesle ayrı ayrı helalleşir. Sedat, Nalan'ın evinin önünde beklerken konakta da beklenmeyen bir gelişme yaşanır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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