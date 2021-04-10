Nur Sürer

Feride

Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.