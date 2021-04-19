Camdaki Kız dizisinde ilk bölümden beri adı geçen ancak yüzü görünmeyen Muzo karakteri bu hafta ekrana gelecek olan 3. bölümle birlikte diziye dahil oluyor. Koroğlu ailesinin 3. çocuğu olarak izleyici karşısına çıkacak olan Muzo karakteri dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız Muzo kimdir? Camdaki Kız'ın Muzaffer'i Enis Arıkan kimdir? İşte Enis Arıkan ve Muzo'ya dair merak edilenler...

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Kanal D tarafından 3. bölümde diziye dahil olan Muzo karakteriyle ilgili yapılan açıklamaya göre Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini Enis Arıkan canlandırıyor. Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018- Jet Sosyete

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)