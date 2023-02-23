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Camdaki Kız yeni bölüm yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisi 67. son bölümü ile 2 Şubat Perşembe günü ekranlara geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan üst üste yıkıcı depremlerin ardından çoğu yapım bir süreliğine yayın arası verdi. Yayın arası veren dizilerden biri olan Camdaki Kız'ın bu akşam yayın akışında yer alıp almadığı ise araştırılıyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi....

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  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    Camdaki Kız Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrasında yayın arası vermesinin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? İşte Camdaki Kız yayın tarihi ile 23 Şubat Kanal D yayın akışı...
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor. 
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Deprem nedeniyle bir süreliğine yayın arası veren Camdaki kız dizisinin yeni bölümünün haftaya yani 2 Mart Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    CAMDAKİ KIZ 67. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nalan'ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. 
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir.
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI (23 ŞUBAT)

    07:00

    Asi

    09:00

    Neler Oluyor Hayatta? 

    11:30

    Hayat Şarkısı

    13:30

    O Kız

    16:15

    Aşk ve Umut

    17:30

     

    Hicran
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    18:40

    Kanal D Ana Haber

    20:00

    Canım Oğlum

    22:00

    Canım Oğlum
  • Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 23 Şubat 2023 Perşembe Kanal D yayın akışı

    23:00

    Üç Kız Kardeş

    02:30

    Kuzey Güney

    04:30

    Güneşi Beklerken

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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