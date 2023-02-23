Camdaki Kız Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrasında yayın arası vermesinin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? İşte Camdaki Kız yayın tarihi ile 23 Şubat Kanal D yayın akışı...