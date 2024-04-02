Cami kubbesine taşınan yuva yeniden leyleklerle buluştu

Üzerinde leylek yuvasının bulunduğu Sakarcalık Köyü Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördü.

Yuva, afetten 1 ay sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile AFAD ekiplerince vinç yardımıyla kaldırılıp kubbede hazırlanan yeni yerine taşındı.

Çalışmanın ardından hasarlı minare kontrollü şekilde yıkıldı.

Havaların ısınmasıyla köye gelen leylek çift, ibadethanedeki yuvada kuluçkaya yattı.

Sakarcalık köyündeki vatandaşlar da baharın simgesi misafirlerini sevinçle karşıladı.

"KÖYÜMÜZÜN SİMGESİ OLDULAR" REKLAM Caminin imam hatibi Adem Koç, leyleklere ev sahipliği yaptıkları için 'leylekli köy' olarak anıldıklarını söyledi. Her yıl yuvadaki yumurtalardan çıkan yavruların gökyüzüyle buluşmasına şahitlik ettiklerini anlatan Koç, "Yeni yerine taşıdığımız yuvadan 1 yavru çıkmıştı. Bu yıl önce erkek, sonra dişi yuvaya döndü ve kuluçkaya yattı" diye konuştu.