Tam adıyla Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi ziyaret fiyatları belli oldu. Yapımına Ekim 2015'te başlanan ve Eylül 2020'de tamamlanan Çamlıca Kulesi 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı. Çamlıca Kulesi giriş ücreti ve ziyaret saatlerine dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

ÇAMLICA KULESİ NEDİR?

Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesi.

Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alır. Toplam yüksekliği 365 metre (1.198 ft) olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı unvanını taşır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında açtığı Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması'nda dereceye giren ve uygulanmasına devrin başbakanı Erdoğan'ın seçimi ile karar verilen yapı Eylül 2020'de tamamlanıp hizmete girdi. Açılışı, 29 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Maliyeti ₺170 milyon olan kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunmaktadır.

ÇAMLICA KULESİ GİRTİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Tam bilet ücreti: 60 TL

İndirimli bilet ücreti: 30 TL

ÇAMLICA KULESİ ZİYARET SAATLERİ

Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar hafta içi ve Cumartesi günleri 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Kule sadece Pazar günleri kapalı olacak.