Rize'de, "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" organize edilecek.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, gazetecilere, geleneksel hale gelen festivalin bu yıl 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İki gün sürecek festival için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Altun, "Ulusal ve yerel sanatçılar konser verecek. Ayrıca festival kapsamında yarışmalar ve kültürel etkinlikler yapacağız" dedi.