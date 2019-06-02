Konfora kapılmayın!

9 günlük bayram tatili başladı. Yüz binlerce vatandaş, yola çıktı. Karayollarında, zaman zaman sürücülerin “milim milim” yol alabildiği yoğunlukta araç trafiği yaşanıyor. Peki, sürücüler can ve mal güvenliği için nelere dikkat etmeli? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüştük. “Sürücüler nelere dikkat etmeli?” sorusunu yönelttik.

Şu iki kritik uyarı öne çıktı:

1- Yol çalışmasının devam ettiği noktalar var. Bu noktalara özel önem verin. Hızınızı ayarlayın ve düşürün. Levhalara, talimatlara dikkat edin.

2– Kavşaklar da çok önemli. Kazaların önemli bir bölümü bu noktalarda yaşanıyor. Kavşak öncesi hızınızı kesin. İşaretlere ve levhalardaki talimatlara uyun.

KONFORA KAPILMAYIN!

Uzmanlar, sürücülerin duble yolların sağladığı konfora kendilerini kaptırdığına işaret ederek, “Diyelim ki yol çalışması var. Bazı sürücülere, ayağını gazdan kesmek zor gelebiliyor. Böyle bir psikolojik durum yaşıyor. Yola ve yolun durumuna göre hız kontrolü son derece önemli” dedi.

HER YERDE AYNI HIZ YAPILMAZ

Karayollarında hız sınırlarının belli ölçütler çerçevesinde belirlendiğini belirten yetkililer, yolun yapısının, insanların sürekli veya geçici şekilde yaşayıp yaşamadığının, şerit sayısının hız konusunda belirleyici olduğunu kaydetti. Yetkililer, “Buna göre hız sınırı belirleniyor. Bir yerde 90 kilometre olan hız sınırı, hemen bir sonraki aşamada 50 kilometreye kadar düşebiliyor. Sürücülerin, hız sınırlarına dikkat etmesi gerçekten yaşamsal önemdedir” dedi.