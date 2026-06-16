Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Sanver için tahliye kararı çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi
Giriş: 16 Haziran 2026 - 18:35 Güncelleme:
Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.
FOTO: DHA
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