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        Haberler Gündem Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Sanver için tahliye kararı çıktı

        Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Sanver için tahliye kararı çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Remzi Sanver için tahliye kararı

        Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

        FOTO: DHA

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        #Remzi SANVER
        #haberler
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