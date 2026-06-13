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        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışta 3. oldu!

        Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışta 3. oldu!

        Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 16:15 Güncelleme:
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        Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışta 3. oldu!

        Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.

        Misano Pisti'nin ev sahipliğindeki 7. etapta, hafta sonunun ilk yarışı yapıldı.

        Pata Yamaha Ten Kate takımı sürücüsü Can Öncü, "pole" pozisyonundan başladığı 18 turluk yarışı 3. sırada tamamladı.

        Fransız motosikletçi Valentin Debise, son turdaki atağıyla ilk yarışın galibi oldu. Şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas ise bitiş çizgisini 2. sırada geçti.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

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