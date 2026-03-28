        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, Portekiz'de kaza yaptığı yarışı 25. tamamladı! - Motor Sporları Haberleri

        Can Öncü, Portekiz'de kaza yaptığı yarışı 25. tamamladı!

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de kaza yaptığı yarışı 25. tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 19:48
        Can Öncü, Portekiz'de 25. oldu!

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışında 2. turda kaza yaparak motorunu düşüren milli motosikletçi Can Öncü, kaza sonrası devam ettiği yarışı 25. sırada tamamladı.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında ilk yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımı ile hafta sonunun 17 turluk ilk yarışına pole pozisyonunda başladı.

        Yarışın ilk 2 turunu lider götüren Can Öncü, bitime 15 tur kala bir virajda kaza yaparak motosikletini düşürdü. Kaza sonrası motosikletini kaldırıp yarışa devam eden Can, 32 motosikletçinin mücadele ettiği Portekiz'de ilk yarışı 25. sırada tamamladı.

        Yarışı, ZXMOTO Factory Evan Bros takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Ducati'nin Orelac Verdnatura takımından İspanyol sürücü Jaume Masia Vargas ikinci, GMT94 Yamaha takımından Fransız motosikletçi Lucas Mahias da üçüncü sırada bitirdi.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında ikinci ana yarış ise yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

