Erkeci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi birçok dizide rol alan ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil için İtalya'ya gitti.

Sezon finali yapan dizinin İtalya'da yayınlanmamasına rağmen Can Yaman'a, İtalyan hayranları büyük ilgi gösterdi.

Napoli'de kaldığı otelin önüne gelen hayranlarının videosunu çeken ünlü oyuncu, o görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarının kendisine ilgisi gün geçtikçe devam Yaman, "İtalya’daki 5. gecem ama kaldığım otelin önünde kalabalık 1 dakika bile azalmıyor, inanılmaz... 2 saatten fazla sürdü. Tek tek fotoğraf çektik" ifadelerini kullandı.