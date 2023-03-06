Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, ünlü oyuncu ile evlenme kararı almıştı. Çiftin aileleri tanışmış hatta Yaman tarafından tektaş yüzük bile takılmıştı. Yakın zaman içerisinde evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla ilişkilerini noktalamıştı.