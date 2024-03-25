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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı - Güncel haberler

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yapan yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:22
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi kurtarıldı
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        Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, 179 metre boyundaki Liberya bayraklı "Lila Piraeus" adlı dökme yük gemisinde, Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Karakova önlerinde makine arızası meydana geldi.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-14" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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