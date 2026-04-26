Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası, geçişler geçici olarak çift yönlü kapatıldı

        Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası, geçişler geçici olarak çift yönlü kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 202 metrelik konteyner gemisi römorkörle güvenli bölgeye çekildi. Nara Burnu önlerinde arıza yapan gemi için ekipler sevk edilirken, diğer gemiler de bilgilendirildi. Geçişler geçici olarak çift yönlü kapatılırken gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de gemi arızası
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 202 metre uzunluğunda Türkiye bayraklı konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

        MAKİNE ARIZASI YAPTI

        Asyaport’tan İzmir’e gitmek üzere hareket eden Türkiye bayraklı 202 metre uzunluğundaki ‘Med Beykoz’ isimli konteyner gemisi, 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı.

        KAPTAN DURUMU BİLDİRDİ

        Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

        BÖLGEYE SEVK EDİLDİLER

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-20’, ‘Kurtarma-15' ile ‘Kurtarma-4’ bölgeye sevk edildi.

        DİĞER GEMİLER BİLGİLENDİRİLDİ

        Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

        Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

        BOĞAZ GEÇİŞLERE KAPATILDI

        Öte yandan geminin güvenli geçişi için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'ın katıldığı yemekte silahlı saldırı girişimi!

         ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nin düzenlendiği otele silahlı saldırı girişiminde bulunuldu, saldırgan etkisiz hale getirildi (ANKA)

        #Çanakkale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı