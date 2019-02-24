Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçe merkezlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Çanakkale ile Bursa, Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolunda yer yer buzlanma meydana geldi.

Karayolları ekiplerince bölgede geniş kapsamlı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıldı. Yağış nedeniyle çok sayıda tır, Çanakkale-Bursa kara yolunun Özbek rampaları mevkisinde yolda kaldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde yaptıkları denetimde, tır sürücülerini zincir takmaları konusunda uyardı, zinciri olmayan araçların yola çıkmalarına izin verilmedi.

Kara yolunda bazı noktalarda da yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler de maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Öte yandan, görevden dönen 112 Acil Servis ambulansı yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmadı.